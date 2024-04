Esame Lecce - Palladino ha studiato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Non si pone limiti, Raffaele. Nomina Didier Deschamps per sottolineare quanto sia importante la gestione del gruppo e come il ct della Francia, anche lui punta l’Europa. Un sogno che lo scorso anno si infrangeva proprio contro il, che del cammino ormai biennale del Monza in Serie A è stato quindi croce e delizia., allenatore della Primavera, era davanti alla tv quando a metà settembre del 2022 vedeva i brianzoli esultare per il primo punto nel massimo campionato proprio al Via del Mare. Da allora, dal finestrino della sua creatura ha visto passare 65 giornate e 94 punti, "e dobbiamo essere fieri di quanto fatto. Ora non perdiamo la fame anche in queste ultime 5 giornate, senza tabelle ma consapevoli che il nostro campionato può essere imprevedibile", dice. Così dopo l’obiettivo salvezza raggiunto anche ...