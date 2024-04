Energia - Gallo Italgas | Infrastrutture digitali fondamentali in transizione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Torino , 27 apr. - (Adnkronos) - Nellaenergetica “sta giocando un ruolo in quanto infrastruttura che oggi è vista come una infrastruttura che trasporta gas di origine fossile ma che sta già trasportando gas di origine biologica, il famoso, e trasporterà anche altri tipi di gas come l' idrogeno piuttosto che gas metano sintetico”. Così il ceo del gruppo, Paolo, che a margine del ‘Transitioning to net zero: energy technology roadmaps' in corso a Torino. “L'infrastruttura per la sua dimensione è una enorme serbatoio di stoccaggio di. Il surplus diche arriverà da un numero di rinnovabili installate molto elevato potrà essere stoccato nelledel gas o negli stoccaggi attraverso la sua conversione in idrogeno o gas naturale ...