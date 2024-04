Energia - Gallo Italgas | Infrastrutture digitali fondamentali in transizione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – Nellaenergetica “sta giocando un ruolo in quanto infrastruttura che oggi è vista come una infrastruttura che trasporta gas di origine fossile ma che sta già trasportando gas di origine biologica, il famoso, e trasporterà anche altri tipi di gas come l’ idrogeno piuttosto che gas metano sintetico”. Così il ceo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.