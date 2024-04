Eminem | cosa dobbiamo aspettarci dall' ultimo disco | The Death of Slim Shady

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 27 aprile 2024) Lo scorso 1° aprile molti fan disono rimasti scottati'annuncio per scherzo di un nuovo album del rapper di Detroit, che sulle sue pagine social aveva annunciato l’uscita imminente di Infinte 2 con un video che diceva: «L’attesissimo prossimo album in studio torna dove tutto è iniziato e vola ancora di più verso l’infinito. Fuori oggi». Il titolo completo del finto album era Infinite x2: Even More Infinite, che riprendeva quello di Infinite, il suo lavoro d'esordio del 1996, lasciando presagire una sorta di ritorno alle origini. Adesso, invece, è tutto vero: ieri, con un enigmatico trailer di 30 secondi, ha annunciato il suo ritorno sulla scenagrafica con l'album Theof(Coup de Grâce). Il suo dodicesimo lavoro in studio, che ...