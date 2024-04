Elogi dagli Usa per la stabilità del governo | assicurazione contro gli sgambetti Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Decisamente una giornataccia per la sinistra politica e mediatica, o comunque per chi sperava – ieri – di trasformare l'affaire Scurati in un caso internazionale, trascinando l'Italia su un metaforico banco degli imputati sovranazionale. Non solo – infatti – non è arrivato alcuno schiaffo da Bruxelles, ma contemporaneamente è giunta una carezza da Washington, precisamente dall'Atlantic Council, uno dei principali think-tank Usa, specificamente focalizzato su politica estera e rapporti transatlantici. Un report firmato da quattro analisti (tra cui spicca il nome di Jorn Fleck, senior editor dello Europe Center del think tank, cioè della divisione che si occupa del Vecchio Continente) è significativamente intitolato: “Dispaccio da Roma: lapolitica dà all'Italia la possibilità di entrare sotto la luce dei riflettori”. Il ragionamento dei quattro ...