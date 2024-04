Elisabetta Gregoraci torna sui social col fidanzato Giulio Fratini | la romantica vacanza in Marocco – FOTO

(Di sabato 27 aprile 2024) Sono volati in Marcco per questi giorni di festae il, mostrandosi nuovamente suiL'articolo proviene da Novella 2000.

elisabetta gregoraci a Marrakech, dal giro nel deserto sul cammello al bagno turco: «Sei sempre un gioiello» - Passeggiata nel deserto con «il cammello Olivia», cena al ristorante marocchino, giro per negozi tipici, tramonti e, naturalmente, relax in piscina e ...

Continua a leggere>>

elisabetta gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini in vacanza insieme all’estero per il ponte del 25 aprile: foto e info - La coppia è volata in Marocco per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme. Non si vedevano pubblicamente ...

Continua a leggere>>

elisabetta gregoraci e Giulio Fratini innamorati in Marocco: «Ah, così sono sposata Fantastico...» - elisabetta gregoraci e Giulio Fratini sono una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. La conduttrice e l'imprenditore sono insieme ormai da due anni e ...

Continua a leggere>>