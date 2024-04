Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024) Il Cairo, 27 apr – (Xinhua) – Agli occhi degli altri, ildie’ solo una via commerciale, ma per gli egiziani, vi scorrono sangue e lacrime. Il Regno Unito e la Francia, tramando per controllare la vitale via marittima commerciale dopo il completamento del, impiegarono trappole del debito e ricorsero persino alla guerra contro l’, gettando la sua popolazione in unadurata un secolo. La nazionalizzazione deldiha cambiato il destino dell’. Sotto la pressione della condanna globale e la determinazione incrollabile del popolo egiziano a difendere il, gli aggressori hanno desistito e si sono ritirati dall’. Agenzia Xinhua