Edoardo Tavassi ricoverato | l’ex naufrago operato - come sta

(Di sabato 27 aprile 2024) L‘ex concorrente del Grande Fratello e videomaker,, ha recentemente subito un delicato intervento alla schiena. Nonostante il momento difficile, il noto personaggio televisivo ha saputo mantenere il suo caratteristico umorismo, intrattenendo i fan con una divertente gag sul cibo ospedaliero. Dopo l’operazione,ha condiviso sui social un post rassicurante, confermando il successo dell’intervento e la sua pronta guarigione. Si è poi lasciato andare a una gag divertente riguardo il ricovero in ospedale e il cibo offerto durante la convalescenza: “Il momento che più temo in ospedale non è l’intervento, ma mangiare. Adesso è arrivato questo fantastico primo, farfalline all’uovo dentro il brodo di carne. Praticamente sembrano delle falene che galleggiano nel Tevere“. L’operazione a cui si è sottoposto ...