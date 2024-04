È stata trovata la futura pandemia? Il virologo Bassetti in ansia | il rischio c' è

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) L'aviaria non va affatto sottovalutata. È questo il parere, affidato all'Adnkronos, di Matteo, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, che commenta così le notizie sul virus emerse negli ultimi giorni: “In Usa il problema del riscontro anche nel latte bovino del virus influenzale H5N1 è importante. Il fatto che l'Oms e la Fao evidenzino che serva innalzare l'attenzione sull'aviaria e sul consumo di latte crudo dimostra che siamo di fronte ad un fenomeno diverso da quello visto 25 anni fa, con i primi casi nei volatili. Oggi l'aviaria H5N1 non è più un problema di quella specie, dovremmo forse smetterla di chiamarla aviaria perché oggi colpisce i bovini degli allevamenti e si sta avvicinando pericolosamente all'uomo. Dire che non va consumato il latte crudo, in Usa almeno, vuol dire che ci può essere un potenziale ...