E se la fast-culture fosse in realtà una buona pratica? Scrive Monti

(Di sabato 27 aprile 2024) Qualche giorno fa, Alfonso Berardinelli, sull’Avvenire, ha sottolineato i pericoli del fare “turismo culturale senza sapere cosa sia la cultura”. Al centro della riflessione, il rischio di sprecare l’esperienza culturale attraverso l’uso meccanico dello smartphone. Nel frattempo, in uno studio recentemente apparso su Nature, dei ricercatori della Queen Mary University di Londra hanno dimostrato che i bombi sono in grado di sviluppare apprendimento sociale. Parallelamente, alcune teorie evoluzioniste, pare mettano in dubbio il binomio che pone alla base dello sviluppo cerebrale della nostra specie e il progresso tecnologico, suggerendo ci possa essere una più forte connessione tra sviluppo del cervello e crescente complessità del sistema sociale. Presi congiuntamente, questi studi dovrebbero far riflettere sul ruolo della cultura nella nostra società, e sul ruolo dei consumi culturali. ...