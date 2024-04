È morto Manuel Bedonni | non ce l’ha fatta il giovane centauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) Sasso Marconi (Bologna), 25 aprile 2024 – Non ce, il 25enne rimasto coinvolto la sera del 24 aprile in un grave incidente stradale sulla Porrettana. Il ragazzo, in sella a una moto, si è schiantato contro un camion. Era stato portato in gravi condizioni al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore, oggi in serata il triste annuncio. Una tragedia per la famiglia che già l’anno scorso aveva perso un altro componente: il padre diinfatti èad aprile 2023. L’incidente Erano le 21,10 del 24 aprile e ilstava percorrendo la Porrettana nel tratto di Pontecchio Marconi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Sasso, moto e camion si sarebbero scontrati frontalmente. La moto ha colpito lateralmente l’autocarro: il ...