E lo dice da un palco? Cruciani distrugge le sparate di Scurati

(Di sabato 27 aprile 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così le candidature di Vannacci e Salis e le dichiarazioni di Paolo Del Debbio su Antonio: “Immaginiamo di trovarci davanti a una scheda elettorale alle prossime elezioni di giugno per il parlamento europeo. Immaginiamoci di trovarci di fronte alla scheda elettorale: da una parte c’è un signore che la pensa in un certo modo, ha le sue idee, ma è un signore che ha servito l’Italia. È un signore che è stato paracadutista per un sacco di anni ed è stato un generale. Dall’altra parte della scheda, ci troviamo di fronte a una signora che fa la maestra di scuola, ma soprattutto è in carcere accusata di essersi unita a un gruppo che andava a picchiare altre persone. Questo è il quadro. C’è gente che candida un generale dell’esercito e c’è gente che candida persone che sono in carcere a ...