(Di sabato 27 aprile 2024) Commentando il caso Scurati, lo scrittore non riesce a non parlare di sé. "Come mai quando hanno fermato la mia trasmissione in Rai non c'è stata una particolare solidarietà?"

"dove c... eravate". Saviano fa ancora la vittima - Commentando il caso Scurati, lo scrittore non riesce a non parlare di sé. "Come mai quando hanno fermato la mia trasmissione in Rai non c'è stata una particolare solidarietà" ...

Continua a leggere>>

Morto Manuel Bedonni, il giovane motociclista non ce l'ha fatta: si era scontrato contro un camion sulla Porrettana - Il centauro 25enne è deceduto all'ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverato da tre giorni. Era il figlio dell'ex pilota di rally Marco Bedonni, scomparso un anno fa ...

Continua a leggere>>

Om Fahad, la tiktoker uccisa a colpi di pistola davanti casa. Nel 2023 era stata condannata a 6 mesi di carcere per i suoi video - La tiktoker irachena Om Fahad è stata uccisa davanti alla sua casa a Baghdad. L'omicidio sembrerebbe essere stato commesso da un uomo, che le ha sparato mentre si trovava in ...

Continua a leggere>>