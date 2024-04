Dopo due anni riapre ad Arezzo il Consultorio Diocesano La Famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 – Si è tenuto un incontro per festeggiare la riapertura e la ripartenza del“La” di via San Niccolò 51, nel centro storico di. La sede era rimasta inattiva per circa dueed è stata finalmente riattivataalcuni lavori di riorganizzazione. L’evento si è svolto nei locali e nel giardino del, dove il Vescovo di, Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca si è incontrato con i membri del consiglio direttivo, i soci e i consulenti che svolgono l’attività consulenziale alla persona, alla coppia e alla. Erano inoltre presenti rappresentanti di alcune associazioni attive nel settore socio-assistenziale.un ...