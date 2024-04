Donne costrette ad ascoltare il battito del feto prima di abortire

"Ci sono arrivate segnalazioni di donne che, giunte in presidi sanitari pubblici per accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, sono state sottoposte a indebite interferenze e pressioni da parte di volontari, che hanno imposto loro l’ascolto del battito fetale per dissuaderle": è la ... Continua a leggere>>

Sul lavoro come in famiglia o con gli amici, si prende cura di tutto e tutti, senza chiedere aiuto, senza delegare ma soprattutto cercando di essere sempre impeccabile e performante. sono molte le donne che oggi rischiano di riconoscersi in questo identikit e di incappare in quella che viene ...

Continua a leggere>>