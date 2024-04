Domenica In - gli ospiti di Mara Venier del 28 aprile 2024 | scaletta e anticipazioni

ROMA – Domenica 28 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 33^ puntata di ‘Domenica In’ condotta come sempre da Mara Venier (foto). Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un’intervista ...

Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Nuova puntata, domenica 28 aprile, per 'Che Tempo Che Fa'. Tre gli ospiti di Fabio Fazio in prima serata sul Nove. Il primo annuncio è arrivato due giorni fa: "In questo 25 aprile – si leggeva sui social del programma – vi annunciamo che, domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove, saremo ...

Continua a leggere>>