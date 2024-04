DIRETTA MotoGP - GP Spagna 2024 | la Sprint Race in tempo reale

(Di sabato 27 aprile 2024) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaLive delladel GP didi. Marc Marquez partirà dalla pole, ottenuta al termine delle qualifiche bagnate del mattino. Alle sue spalle un redivivo Marco Bezzecchi ed il leader del Mondiale Jorge Martin. In seconda fila Brad Binder, Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez. Dovrà risalire dalla settima posizione Francesco Bagnaia: il campione in carica ha faticato in condizioni di asfalto viscido e spera nell’asciutto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20 Bagnaia per ora sta incontrando grandi difficoltà con queste condizioni ibride. 11.19 Subito Marquez al comando in 1’48?016. 2° Acosta a mezzo secondo, poi Di Giannantonio, Martin, Morbidelli e Bezzecchi. 7° Bagnaia . 11.18 Martin sta girando in scia ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 FINISCE QUI! Come da pronostico, pole di Marc Marquez con la Ducati Gresini. In queste condizioni di asfalto viscido è il migliore, c’è poco da fare. 11.30 Bagnaia è sesto e non si migliorerà. Rischia di precipitare. 11.29 Bagnaia è sempre sesto, ma ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 11.32 Completano la top10 Morbidelli, Bastianini, Acosta, Vinales ed Espargarò. 11.31 Marquez ha preceduto Bezzecchi di 0.271 e Martin di 0.337. Seguono Binder, Di Giannantonio ed Alex Marquez . 7° Bagnaia a 1.189: partirà dunque in ... Continua a leggere>>

Marc Marquez torna in pole position e lo fa nel GP di Spagna - Per la prima volta in questa stagione di motogp sarà Marc Marquez a scattare dalla pole position ... anche in vista della gara sprint di oggi pomeriggio (in diretta streaming e su LA2), mentre sarà ...

Continua a leggere>>

Gp Spagna: dove vedere la gara di motogp a Jerez, orario e programma - Domani torna la motogp con il Gran Premio di Jerez che va in scena in questo fine settimana. Il quarto appuntamento della stagione del motomondiale si prepara per far vivere grandi emozioni ai tifosi.

Continua a leggere>>

motogp, qualifiche Gp Spagna: Marquez conquista la pole a Jerez. Più tardi la Sprint Race - Leggi su Sky TG24 l'articolo motogp, qualifiche Gp Spagna: Marquez conquista la pole a Jerez. Più tardi la Sprint Race ...

Continua a leggere>>