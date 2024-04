Diretta Amici 23 - puntata 27 aprile | in arrivo un grande colpo di scena

Amici 2024 , il serale streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata , 27 aprile Questa sera, sabato 27 aprile 2024 , alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata del serale di Amici 2024 . Quindici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. derby che vale il terzo turno , dove il vincitore troverà uno tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan ... Continua a leggere>>

Amici 23, l’eliminazione di Gaia sta facendo molto discutere in rete. Mentre la vita di Martina potrebbe cambiare. Tornando per un attimo a Gaia, il pubblico si schiera in larga parte con lei: “Gaia sei stata un gigante sei stata una grandissima ballerina con un coraggio assurdo hai meritato ...

Continua a leggere>>