Diavolo - che rabbia la Curva Sud | Pazienza finit - il Milan non è un prodotto su cui speculare

(Di sabato 27 aprile 2024)o, 27 aprile 2024 – La misura è colma, recitava un titolo di mezzo secolo fa de Il Male, storico settimanale satirico made in Italy. Il riferimento, in quel caso, era alla situazione politica, ma il motto ben si adatta alla posizione espressa dallaSudo, cuore pulsante del tifo rossonero, sull’attuale momento del. Se sull’altra sponda del Naviglio, quella nerazzurra, ci si prepara alla grande festa scudetto, prevista per domani pomeriggio dopo l’incontro con il Torino, dall’altra si mastica ancora amaro, dopo l’onta della consegna dello scudetto ai rivali di sempre proprio nel derby. E non hanno giovato all’umore, sicuramente, alcune dichiarazioni successive al ko nella stracittadina, da parte di tecnici e dirigenti. A partire dall’incauta battuta – non riuscita benissimo, va detto – del ...

diavolo, che rabbia la Curva Sud: “Pazienza finita, il Milan non è un prodotto su cui speculare” - Pesante nota del gruppo guida del tifo organizzato, che in questa stagione tribolata non ha mai fatto mancare il suo sostegno: “In società regna il caos, la proprietà dimostri di essere all’altezza de ...

Continua a leggere>>

Cosa fare il Primo Maggio in Calabria Ecco le cinque mete da visitare FOTO - Si avvicina la data del Primo Maggio , il giorno della festa dei lavoratori. Un giorno, soprattutto quest'anno caratterizzato anche dal lungo ponte del 25 ...

Continua a leggere>>

Storia e leggenda del Ponte del diavolo in provincia di Lucca: perché si chiama così - In Toscana esiste un ponte medievale soprannominato Ponte del diavolo: ecco a cosa deve il suo nome, come è fatto e quanto è stato costruito.

Continua a leggere>>