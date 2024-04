Diabete mellito | in cosa consiste - sintomi e cure

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilè una patologia metabolica cronica determinata da un elevato valore del glucosio nel sangue, una condizione nota come “iperglicemia” che appare a seguito di un difetto nella produzione o nella funzionalità dell’insulina normalmente secreta dal pancreas. Secondo le più recenti ricerche dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), il numero di malati è quadruplicato rispetto agli Anni ’80 ed è in costante crescita. In Italia, in base ai dati ISTAT, nel 2020 si stima una prevalenza delpari al 5,9%, che corrisponde a oltre 3,5 milioni di persone, con un trend in aumento negli ultimi anni. La prevalenza aumenta al crescere dell’età fino a raggiungere il 21% tra le persone ultra 75enni. Non è raro riscontrare questa patologia anche in bambini e adolescenti, così come non sono rari i casi di ...