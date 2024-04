Dalla Zona rossa al Grande Fiume Viaggio in solitaria del fotoreporter

(Di sabato 27 aprile 2024) L’exdella primadel Covid percorre per 700 chilometri il Po su un kayak e racconta l’avventura in un libro. Il protagonista è l’insegnante di San Fiorano Marzio Toniolo, 39 anni, nato a Ponte dell’Olio nel Piacentino. Toniolo era diventato noto alle cronache ai tempi della primacinturata dai militari. Aveva realizzato un reportage, documentando i primi 18 giorni died emergenza sanitaria per il Covid che, il 5 luglio 2020, ha ricevuto il Premio Internazionale Flaiano, Categoria Speciale per il Giornalismo. "Non sono un naturalista e la mia passione per la fotografia è recente. Le mie parole nel libro “Un Po mio“, edito da SelfSelf Books e curato da Walter Borghisani, sono figlie delle esperienze dirette che ho ...

