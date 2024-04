Dal Quirinale tre targhe alle classi per merito collettivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inoltre assegnato treper azioni collettive di giovani e giovanissimi che hanno espresso con grande forza i valori della solidarietà. Una targa è andata alla classe 5A della scuola primaria, istituto comprensivo Trasacco (L'Aquila) "per la forza della loro amicizia": erano in visita scolastica a Roma, quando hanno deciso di interrompere la gita nella Capitale per solidarietà con un loro compagno di classe. A causa di un guasto alla pedana del pullman, adibita a consentire la discesa di chi si muove sulla sedia a rotelle, il loro compagno infatti non avrebbe potuto partecipare alla visita programmata in città. Dopo diversi tentativi di riparazione falliti, ai ragazzi, di nove anni, era stato chiesto d'incamminarsi comunque per le vie del centro, come previsto. Ma la solidarietà e l'amicizia hanno prevalso su ...