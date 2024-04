Dal Napoli al Barcellona - Xavi insiste per il top player | la trattativa

(Di sabato 27 aprile 2024) L’allenatore blaugranaper avere alla sua corte il topche potrebbe passare dalalgià la prossima estate. Continuano in manierante le voci che vedono il topdella nostra Serie A passare dalalnel prossimo calciomercato. Il club di De Laurentiis, però, prima di pensare al mercato estivo vuole concentrarsi sulla ultime cinque giornate di questo campionato. Gli azzurri, infatti, proveranno a centrare un posto in Europa che, ora come ora, resta abbastanza difficile. Con la Champions che sembra sfumare, ilpunta ad un posto in Europa League o in Conference League ma non dovrà più sbagliare nelle prossime uscite. La stagione del club partenopeo è stata molto ...

Il Cagliari è immerso nella piena bagarre per non retrocedere, eppure si parla anche di Calciomercato . Come noto, il Calciomercato non va mai in vacanza e c’è una squadra in Serie A, il Napoli , che ha messo nel mirino un giocatore offensivo del Cagliari stesso: Zito Luvumbo. Giocatore seguito con ... Continua a leggere>>

Gianluca Di Marzio fa il punto sul nuovo tecnico del Napoli: tre i nomi caldi, con Conte che vorrebbe tre acquisti top in caso di arrivo. Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla corsa al nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione. Secondo le sue informazioni, ... Continua a leggere>>

L’agente del georgiano in arrivo in città: chiederà 5 milioni a stagione per restare. De Laurentiis chiamato a dare un segnale - L’agente del georgiano in arrivo in città: chiederà 5 milioni a stagione per restare. De Laurentiis chiamato a dare un segnale ...

Continua a leggere>>

Movieplayer al Comicon 2024: il programma della nostra live del 27 aprile - Primo giorno da record per il Comicon 2024 a napoli. Primo giorno da record per il Comicon 2024 a napoli. 45mila i visitatori che fin dalle prime ore del… Leggi ...

Continua a leggere>>

Mister, chiamami solo per il Leverkusen | De Rossi atterrito: il top player non vuole convocazioni in Serie A - I giallorossi si godono la vittoria in extremis contro l'Udinese e preparano le sfide contro napoli e Leverkusen ...

Continua a leggere>>