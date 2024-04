D’Agostino a Gengaro | Chi si lascia a andare a giudizi morali pecca di moralità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi giunge notizia di alcune dichiarazioni pronunciate dal candidato del centrosinistra alla fascia tricolore del capoluogo, Antonio, e indirizzate alla mia persona. Non avrei replicato in alcun modo, perché i cittadini sanno ben distinguere il valore delle parole in relazione al pulpito che le pronunzia, ma purtroppo alcune inesattezze pronunciate mi costringono ad un chiarimento: in primo luogo la mia adesione convita a Forza Italia risale a due anni fa, ai mesi precedenti le ultime elezioni politiche”. Così in una nota, Angelo Antonio. “La mia candidatura al Parlamento europeo non ha nulla di estemporaneo ma è il punto di caduta di un percorso che viene da lontano. In seconda battuta, come tutti gli avellinesi sanno e ricordano, il progetto costruito attorno alla candidatura di Gianluca Festa alla carica ...