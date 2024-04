Da condividere e serviti tutti insieme Il ritorno degli antipasti all' italiana che hanno conquistato gli chef stellati

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 27 aprile 2024) L’Antipasto fa parte della storia culinaria (recente) dell’Italia intera. E seppur ci sia chi ne fa risalire le origini addirittura ai tempi dei romani, tesi più accreditate parlano della sua diffusione a partire dal Settecento e dall’Ottocento. Ne è convinto Alberto Grandi, professore associato di Storia del cibo all’Università di Parma e autore del volume “Denominazione di origine inventata: le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani” edito da Mondadori che oggi è anche un podcast. È lui a sostenere che prima di queste date non esistesse la concezione di antipasto come lo intendiamo oggi poiché in passatoi piatti si mescolavano sulla tavola, senza un ordine preciso, ordine imposto dalla cucina francese solo nel XVII secolo. Ed è dunque ai francesi, secondo Grandi, che si deve l’invenzione dell’antipasto con quell’ordine nei menù che si aprono con ...