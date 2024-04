Crocus City Hall - arrestato altro sospetto | da dove viene

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Un tribunale di Mosca haunsospettato come complice dell'attacco in una sala da concerto nella periferia di Mosca che ha ucciso 144 persone a marzo. L'ha riferito il canale Telegram del Tribunale della città di Mosca. Dzhumokhon Kurbonov, cittadino del Tagikistan, è accusato di aver fornito mezzi di comunicazione e finanziamenti agli aggressori. Il giudice del tribunale distrettuale Basmannyj di Mosca ha stabilito che Kurbonov sarà tenuto in custodia fino al 22 maggio in attesa delle indagini e del processo. L'agenzia Ria Novosti ha detto che Kurbonov sarebbe stato detenuto dall'11 aprile per 15 giorni con l'accusa amministrativa di vandalismo. Il media indipendente russo Mediazona ha osservato che questa è una pratica comune utilizzata dalle forze di sicurezza russe per tenere una persona in custodia mentre ...