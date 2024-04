Criptorchidismo | diagnosi - cur - conseguenze

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 aprile 2024) Persi intende la mancata discesa de testicolo nello scroto, ed è l’anomalia dell’apparato uro-genitale maschile più diffusa in età pediatrica. Questo tipo di problema può spesso associarsi anche ad altre anomalie localizzate nella zona, come per esempio le ernie inguinali. La condizione medica si sviluppa in fase embrionale: quando il feto è in formazione – nella normalità – i testicoli scendono nello scroto dalla cavità addominale, passando per il canale inguinale. Può però succedere che uno o entrambi si fermino in un punto qualsiasi del tragitto, alterando la normale struttura anatomica, con successivesulla fertilità: nella malattia criptorchide aumenta decisamente la probabilità di riduzione di spermatozoi e di ormoni in età adulta. Ma vediamo più nello specifico cos’è il, come viene ...