Così non respiro Un altro afroamericano morto dopo l’arresto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Unnegli Stati Uniti per un eccesso di violenza della polizia. L’ultimo episodio è avvenuto a Canton, in Ohio, dove il 53enne Frank Tyson è stato fermato dagli agenti ed èpronunciando le stesse parole ‘Non’, dette da George Floyd nel maggio 2020 ed Eric Garner nel 2014, diventate lo slogan del movimento ‘Black Lives Matter’. In un video (foto) di 36 minuti, che risale al 18 aprile, si vede uno dei poliziotti che lo blocca a terra, gli preme il ginocchio sulla schiena per oltre 30 secondi e alle sue implorazioni risponde di "darsi una calmata". Gi agenti sono stati sospesi.