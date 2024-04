Così gli antifà hanno stuprato il 25 aprile

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 aprile 2024) In fondo lo sapevamo già. Eravamo pienamente coscienti che sarebbe andata. E d’altronde, conoscendo bene gli interpreti e il loro consueto fare, non avremmo potuto aspettarci null’altro. Era già tutto scritto. E infatti, è andata proprio nella maniera in cui ci saremmo aspettati alla vigilia. Con il solito atteggiamento intollerante ed altezzoso, tipico di chi sente perennemente nella ragione perché “dalla parte giusta della storia”, glida piazza e da salotto sono riusciti a svuotare di ogni significato storico il 25e a svilire il concetto stesso di Liberazione. Il rancore e la violenza delle piazze antifasciste, unitamente al dilagare di sentimenti antiatlantici e antisemiti protesi sino alla caccia all’ebreo, e al sostegno incondizionato a cause dichiaratamente antioccidentali, rappresentano infatti l’esatto ...