Cosa succede se mangiamo cibo ammuffito | i rischi legati al consumo di alimenti contaminati

Vi siete mai chiesti chi e come gestisce il nostro cibo? E quindi la nostra alimentazione? Come ormai in tutti i settori, ci sono dei super gruppi che la fanno da padroni. La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha contato che sono 14 i grandi gruppi che regnano sul ...

Continua a leggere>>