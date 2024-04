cosa significa questo per le future pandemie?

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 27 aprile 2024) La nuova classificazione dell'OMS L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rivisto la classificazione degli agenti patogeni trasmissibili per via aerea, come la SARS-CoV-2, dopo critiche riguardo alla sua lentezza nel riconoscerne la trasmissione durante la pandemia di COVID-19. Il nuovo approccio sulla trasmissione I virologi riconoscono ora che la SARS-CoV-2 si diffonde principalmente tramite particelle inalabili che restano in sospensione nell'aria per ore, un concetto prima definito come trasmissione tramite aerosol. Questa nuova visione mira a fornire chiarezza per affrontare eventuali futuri eventi pandemici. La ritrosia dell'OMS e le critiche Pur avendo riconosciuto solo nel 2020 la trasmissione aerea del