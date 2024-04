Cosa significa davvero ’esserci sempre’?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 aprile 2024) L’altro sabato, nell’ennesimo tentativo di non far scorrere questa vita invano, dopo settimane di lavoro intenso, ho dedicato l’intera giornata completamente a me stesso, cercando, nella condivisione con altre persone, di acquisire consapevolezza sui miei schemi comportamentali. Non ho idea quanto possa essere stata proficua quest’ulteriore tappa esistenziale che, in ogni caso, mi ha fatto scoprire qualin più su di me. Non so quante risposte sono riuscito a trovare, sicuramente ho avuto un interessante incontro con alcune domande. E’ stata la psicologa che ha relazionato per prima, a sciorinarle in premessa alla sua discussione: "Quanto siamo effettivamente capaci di essere al servizio per gli altri? Ci troviamo autenticamente in questa condizione o dietro al nostro adoperarci v’è un desiderio recondito di soddisfare il nostro ego? Si tratta cioè di altruismo ...