Cosa fare sabato 27 e domenica 28 aprile 2024 a Roma e dintorni | tutti gli appuntamenti del weekend

Oroscopo Leone di oggi 27 aprile - Si può contare su questo sabato, avremo anche una domenica intrigante; questo è un cielo che inizia a portare qualche piccolo vantaggio, e soprattutto un’idea molto chiara di quello che bisogna fare ...

Il programma di sabato 27 aprile al Far East Film Festival - Il grande successo internazionale è arrivato con Train to Busan, l’entusiasmante zombie-disaster movie di Yeon Sang-ho, ma il FEFF e la Tucker Film avevano già iniziato a fare il tifo per lui dopo The ...

Salernitana retrocessa in Serie B: è la prima retrocessione per Sabatini - Ha sempre lottato e proverà a farlo fino alla fine. Per sé stesso e per la Salernitana, perché a Walter Sabatini le sfide non l'hanno mai spaventato. Anzi, gli sono ...

