Controlli e identificazioni Sanzioni per 4 000 euro

(Di sabato 27 aprile 2024)a tutto campo, con, arresti e denunce. I carabinieri del comando provinciale, in questi giorni di festa, hanno messo in atto tutta una serie di servizi tesi a garantire la sicurezza, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio, lo spaccio e le condotte pericolose alla guida. In questo contesto, sono stati controllati più di mille veicoli e persone, con oltre 4000di multe elevate per violazioni al codice della strada e per irregolarità riscontrate in alcuni esercizi commerciali. Nello specifico, i carabinieri della stazione Navile hanno arrestato un 44enne italiano, residente in provincia, pregiudicato, che aveva un cumulo di pene da scontare. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, dopo le formalità di rito è stato arrestato e riassociato al proprio domicilio per espiare la pena ...