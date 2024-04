Contraffazione di Assassin’s Creed e Minecraft - Ubisoft e Microsoft passano alle vie legali

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 27 aprile 2024) Il merchandising legato al mondo dei videogiochi è rappresenta un settore ricchissimo, vista la grande quantità di collezionisti che desiderano prolungare la passione per un titolo con oggetti da poter tenere e mostrare tutti i giorni. Proprio per questo, il rischio diè sempre dietro l’angolo, come nel caso di una recente vicenda che interessa. Come riporta IGN, infatti, le due compagnie hanno mosso una causa simile, a pochi giorni di distanza, per colpire le vendite non autorizzate di oggetti di merchandising legati rispettivamente ad. L’illecito sarebbe passato per piattaforme molto note come iOffer, Wish e Amazon, ma il tutto non gode della licenza ufficiale dei proprietari. Nella sua causa...