Conte-Napoli | nessun segnale da De Laurentiis che rischia di lasciarselo sfuggire Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 aprile 2024) Domani alle 18:00 si gioca-Roma, gli azzurri devono assolutamente vincerla se vogliono inseguire l’Europa League. Intanto Deè in cerca di un allenatore per la prossima stagione. Piace, che sarebbe pronto a riscattare ildopo questa stagione disastrosa, ma manca unforte da parte di De. Se Adl vuoledeve sbrigarsi Lo scrive ““: “La scelta decisiva sarà quella del nuovo allenatore e il presidente stando di farsidi mano Antonio. Tra i due i rapporti sono infatti ottimi e l’ex ct della Nazionale sarebbe felice di tornare sulla ribalta della Serie A sulla panchina con vista sul Golfo, convinto com’è che non troverebbe ...