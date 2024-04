Connessioni 5G più veloci con l’adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici

L’Italia fa un importante passo in avanti per lo sviluppo del 5G che, grazie all’adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici a 15 V/m disposto dalla Legge 214/2023, potrà favorire lo sviluppo della 5G economy Italiana con reti altamente performanti in grado di rafforzare in maniera ...

Continua a leggere>>