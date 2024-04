Concorso scuola 2024 - se non dovesse concludersi in tempo i posti verranno coperti da supplenti delle GPS?

(Di sabato 27 aprile 2024) Già da aprile le prime convocazioni per le prove orali del. Tuttavia i tempi, per vari motivi, potrebbero anche dilatarsi, creando qualche dubbio a propositopreviste immissioni in ruolo previste proprio da queste procedure. L'articolo .

ROMA – Sono state estratte le lettere che determineranno l’ordine di convocazione per le prove orali dei concorsi ordinari 2024 nel Lazio . Le operazioni si sono svolte questa mattina presso gli uffici dell’USR Lazio , dando il via alla fase successiva per i candidati che hanno superato la prova ... Continua a leggere>>

È stata annunciata l'apertura dei concorsi ATA per soli titoli. Le domande di partecipazione potranno essere presentate d alle ore 9 del 10 maggio alle ore 14 del 30 maggio 2024 esclusivamente online tramite la piattaforma Istanze on Line (POLIS). L'articolo Concorso ATA 24 mesi , domande dal 10 ... Continua a leggere>>

È stata annunciata l'apertura dei concorsi ATA per soli titoli. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 9 del 10 maggio alle ore 14 del 30 maggio 2024 esclusivamente online tramite la piattaforma Istanze on Line (POLIS). L'articolo DIRETTA | Concorso ATA 24 mesi , domande ... Continua a leggere>>

Toghe e test psicoattitudinali, i grandi paesi Ue non li usano - È in corso un dibattito acceso sull’introduzione di test e colloquio psico-attitudinale nell’ambito del concorso per la selezione dei magistrati ordinari. Il primo studio comparativo a cura di Cnr e U ...

Continua a leggere>>

GPS docenti 2024/2026, supplenza alle medie e alle superiori nello stesso anno scolastico. Come inserire il servizio - Durante il Question time in diretta su OS TV del 22 aprile, un utente ha posto la seguente domanda: “Avendo prestato servizio da ottobre a dicembre nella scuola di primo grado ... indicando la ...

Continua a leggere>>

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto al Teatro degli Industri - Grosseto. L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna in concerto con un programma dedicato a Schumann e Schubert. L’appuntamento è per domenica 28 aprile alle 18 al Teatro degli Industri. L’orche ...

Continua a leggere>>