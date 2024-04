Concorsi scuola 2024 - le convocazioni Emilia Romagna | suddivisione casuale dei 2 374 candidati primaria in 5 sottocommissioni AGGIORNATO

Concorso scuola 2024: tutte le convocazioni per le prove orali e pratiche. Non conosciamo ancora esiti complessivi, anche se il risultato è comunicato il giorno stesso della prova orale. L'articolo Concorsi scuola 2024, le convocazioni. Emilia Romagna: suddivisione casuale dei 2.374 candidati in ...

Continua a leggere>>