Concorsi scuola 2024 - le convocazioni Emilia Romagna | suddivisione casuale dei 2 374 candidati in 5 sottocommissioni AGGIORNATO

(Di sabato 27 aprile 2024) Concorso: tutte leper le prove orali e pratiche. Non conosciamo ancora esiti complessivi, anche se il risultato è comunicato il giorno stesso della prova orale. L'articolo .

Concorso scuola 2024 : tutte le convocazioni per le prove orali e pratiche. Non conosciamo ancora esiti complessivi, anche se il risultato è comunicato il giorno stesso della prova orale. L'articolo Concorsi scuola 2024 , le convocazioni. Aggiornato Puglia , Calabria , Umbria , Liguria sembra essere ... Continua a leggere>>

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , in un'intervista a La Stampa, ha illustrato i dettagli del suo ambizioso piano per tenere aperte le scuole durante i mesi estivi. L'articolo Scuola estate 2024 , Valditara difende il piano e rassicura su tempi e risorse : “Docenti e ATA ... Continua a leggere>>

Concorso scuola 2024 : tutte le convocazioni per le prove orali e pratiche. Non conosciamo ancora esiti complessivi, anche se il risultato è comunicato il giorno stesso della prova orale. L'articolo Concorsi scuola 2024 , le convocazioni. Elenco aggiornato sembra essere il primo su Orizzonte scuola ... Continua a leggere>>

A scuola in barca. Caccia ai ’siluri’, cura alla febbre da slot machine - Alessandro Maccanti, al timone di Carolina, Andrea Poggioli, che nelle acque basse delle golene ‘guida’ la sua Ammira con il figlio Ludovico. Sono loro i cacciatori dei siluri, i giganti del Po. Il ...

Continua a leggere>>

Primarie, iscritti in aumento - A Cassano d'Adda la scuola primaria Quintino Di Vona registra un aumento delle iscrizioni, con previsioni di una classe in più per il prossimo anno. La dirigente scolastica Roncaglia si dice ...

Continua a leggere>>

Sferisterio a scuola Ben 14mila baby spettatori - Prenotazioni oltre le previsioni, aumentate le rappresentazioni. La soddisfazione del direttore Gavazzeni e del sovrintendente Cavalli ...

Continua a leggere>>