Con Bkt il primo assaggio di serie B

(Di sabato 27 aprile 2024) Bkt, azienda riferimento mondiale nella produzione di pneumatici e da sei anni sponsor dellaB, ha deciso di precorrer ei tempi, prendendo i primi contatti con la città di Cesena, che il prossimo anno rappresenterà una delle squadre cadette. Per un mese infatti in città circoleranno due bus di linea che saranno griffati Bkt, con l’eloquente slogan ‘Prossima fermata…Bkt". In particolare, domani due hostess accoglieranno i cittadini alla fermata Barriera Cavour dove, dalle 10 alle 18, distribuiranno ai presenti i palloni Bkt.

