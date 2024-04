Come trovare i perfetti occhiali da sole in base alla forma del tuo viso

Proteggere la vista è importante in ogni periodo dell’anno, ma soprattutto in primavera ed estate. Con l’arrivo della stagione più calda, i raggi del sole sono sempre più abbaglianti e quindi a lungo andare possono creare problemi. Diffusi tra gli adulti, gli occhiali da sole sono importanti ... Continua a leggere>>

«One, two. One, two, three four!». Chi non ricorda questo contare su ritmo, forse era soltanto troppo giovane. Abito nero, cravatta, cappello calcato sulla fronte e occhiali da sole . Seri, solo apparentemente. Nella loro ‘uniforme’, sono carichi a mille. Dietro le quinte dello Show “Saturday Night ... Continua a leggere>>

maxi, esagerati, impossibili da non notare. Oppure discreti, essenziali, minimalisti. In ogni stile, forma e colore, gli occhiali da sole donna firmati sono l’accessorio must have più versatile della stagione calda. Perfetti per un pomeriggio sotto l’ombrellone o chiamati ad accompagnare look ...

Continua a leggere>>