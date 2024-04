Come sta Kate Middleton? La principessa e l' ipotesi di un impegno pubblico

Non fa tanti regali re Carlo. Ma quando li fa, lasciano il segno. Soprattutto a Kate Middleton , la sua «amata nuora», così Come la definì poche ore dopo che la principessa del Galles condivise con il mondo, attraverso un video, la sconvolgente notizia della scoperta del cancro. ... Continua a leggere>>

Re Carlo III ha conferito una prestigiosa onorificenza a Kate Middleton, insieme al principe William, segnando un momento significativo nella storia della Famiglia Reale. La principessa è stata nominata Royal Companion of the Order of the Companions of Honour, un titolo di alto riconoscimento che ...

Continua a leggere>>