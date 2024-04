Ciriani agli amministratori locali di FdI | Voi fondamenta del partito L’autonomia non crea cittadini di serie A e B

(Di sabato 27 aprile 2024) “Probabilmente la settimana prossima arriverà in Auladifferenziata e quella successiva il premierato, ecco non dobbiamo temere queste sfide”: a dirlo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca, intervenendo all’assemblea degli eletti di FdI, “8.000 campanili, un’unica grande storia”, nel corso della Conferenza programmatica di Pescara “L’Italia cambia l’Europa”. Durante l’incontro si sono alternati sul palco – tra sindaci, assessori e consiglieri – decine didi FdI negli entiche, coordinati dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, hanno presentato le loro esperienze di governo del territorio e si sono confrontati anche sulle difficoltà del ruolo e sulle soluzioni per affrontarle. Al loro fianco anche il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, che ha la ...

