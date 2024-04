Cina | produzione di attrezzature per il trasporto ferroviario nello Hunan 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024) Zhuzhou, 27 apr – (Xinhua) – Una foto scattata da un drone il 26 aprile 2024 mostra una locomotiva che sara’ convertita in una alimentata da nuova energia in un’offidi Zhuzhou Lince Group Co., Ltd. a Zhuzhou, nella provincia cinese centrale dello. Il produttore diper ilha intensificato laper soddisfare gli ordini nazionali e internazionali. L’azienda ha riferito che il suo ricavo delle vendite e’ cresciuto del 68,96% su base annua nel primo trimestre del 2024, con gli ordini dall’estero in aumento del 145%. (Xin) Agenzia Xinhua