Cina prepara lancio della sonda lunare Chang’e-6

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 aprile 2024) Wenchang, 27 apr – (Xinhua) – Il-6 e’ programmato in un momento appropriato all’inizio di maggio, secondo l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA). La combinazione-6 e del razzo vettore Lunga Marcia-5 Y8 e’ stata trasferita verticalmente oggi nell’area dipresso il Centro dispaziale di Wenchang, nella provincia cinese meridionale dello Hainan, ha affermato la CNSA. La combinazione su una piattaforma dirimovibile e’ stata spostata all’esterno dell’edificio di test verticale, e poi trasportata in sicurezza alla sua area di. I controlli ...