Cina | nuove forze produttive di qualita’ rivelano slancio di crescita

(Di sabato 27 aprile 2024) Pechino, 27 apr – (Xinhua) – Laha accelerato l’aggiornamento industriale coltivandodi, gettando una solida base per rafforzare lodella ripresa quest’anno e negli anni a venire. Di seguito sono riportate alcune cifre che evidenziano i progressi del Paese in certe aree nel primo trimestre (Q1) di quest’anno. INDUSTRIE EMERGENTI Il settore manifatturiero ad alta tecnologia ha registrato unadel 7,5% nel Q1, accelerando di 2,6 punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2023. Gli investimenti nelle industrie ad alta tecnologia hanno registrato unarobusta, aumentando dell’11,4% rispetto all’anno scorso. In particolare, gli investimenti nella manifattura ad alta ...

Unanimità sul testo base che prevede il superamento del numero chiuso a Medicina . È un primo passo, quello compiuto oggi al Senato , del l'iter per cambiare le regole di accesso alla facoltà. La decisione è arrivata in seno al comitato ristretto della commissione Istruzione. «È stato un lavoro ...

cina: produzione di attrezzature per il trasporto ferroviario nello Hunan (1) - Zhuzhou, 27 apr - (Xinhua) - Una foto scattata da un drone il 26 aprile 2024 mostra una locomotiva che sara' convertita in una alimentata da nuova energia ...

TongTong, in cina la bambina prodotta dall’intelligenza artificiale per le coppie senza figli - Una “bimba-robot” in grado di crescere rapidamente per svolgere poi compiti impegnativi come l’assistenza agli anziani ...

In cina iPhone da primo a quinto, per recuperare ci vuole Intelligenza - Il mercato degli smartphone in cina sembra in ripresa dopo quasi due anni, ma per Apple le cose vanno male, anzi malissimo. A dirlo è la società di analisi di mercato, Canalys secondo cui Apple sarebb ...

