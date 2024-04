Ci consigliarono di abortire - neonato arriva in Italia | pronta nuova operazione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 aprile 2024) “Cidi”,ine molto presto sarà sottoposto adSta facendo molto discutere il caso che vede come protagonista il piccolo di appena un mese, D.M., del Regno Unito. Bambino nato con una grave cardiopatia congenita. Da poco èto ined ora si trova ricoverato al “Bambin Gesù” di Roma. Il personale medico inglese aveva consigliato ai suoi genitori addirittura di prendere in seria considerazione l’idea di. Solo che sia la madre che il padre, neanche per un attimo, hanno pensato a questa opzione.trasferito al Bambin Gesù (Pixabay Foto) Cityrumors.itTanto è vero che nel Regno Unito si era già deciso per la data dell’udienza davanti alla corte ...