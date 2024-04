(Di sabato 27 aprile 2024) Va in archivio con quasi 5dida regalare ai bisognosi l’edizione 2024 di “”, che ancora una volta ha coinvolto, in una gara di solidarietà, gli studenti delle scuole di San Giuliano, oltre a quelli di alcuni plessi di San Donato, Melegnano, Segrate, Rozzano e Milano. E così, all’invito degli organizzatori - il Banco di solidarietà Leotta&Bigoni insieme al Comune di San Giuliano - hanno risposto oltre 9100 alunni, che hanno regalato alimenti non deperibili e a lunga conservazione. Pasta, riso e legumi sono alcuni deiche sono andati a sostenere la raccolta benefica, pensata per tendere una mano ai bisognosi, ma anche per chiamare bambini e ragazzi ad un gesto di altruismo e responsabilità. Ora questo materiale contribuirà a comporre i pacchi viveri, ...

Chiude “Donacibo” raccolte 5 tonnellate di generi alimentari - L'edizione 2024 di "Donacibo" a San Giuliano ha raccolto quasi 5 tonnellate di generi alimentari per i bisognosi, coinvolgendo oltre 9100 studenti in una gara di solidarietà. I generi donati sosterran ...

Continua a leggere>>

Music For Peace, dopo Gaza il Sudan: attivisti in partenza per portare aiuto a Khartoum - Genova. La ong genovese Music For Peace di nuovo in movimento. Da via Balleydier a Khartoum, il presidente Stefano Rebora con il collaboratore e attivista Pietro Biondi sono in partenza per una nuova ...

Continua a leggere>>

Tessile: in Italia 160mila di tonnellate di rifiuti, trend in crescita - In Europa scarto da 12,6 milioni di tonnellate: solo il 22% viene raccolto per il riciclo. Parte progetto da 3 milioni per la riduzione nel Mediterraneo ...

Continua a leggere>>