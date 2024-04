Chillemi e Yaman - flirt e battutine in tv E il gossip impazza

(Di sabato 27 aprile 2024) Francescae Cansono stati tra gli ospiti della puntata di oggi di “Verissimo” per presentare la seconda stagione di “Viola come il Mare”, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 3 maggio. Incalzati dalle domande di Silvia Toffanin, i due hanno parlato delle loro rispettive vite, prima di giungere al loro rapporto dentro e fuori il set. “Avevamo legato già l'anno scorso, ci siamo sempre trovati bene. I nostri personaggi questa volta hanno un rapporto ancora più bello", ha spiegato. Can, in collegamento telefonico, ha aggiunto: “La storia si concentra più sul rapporto tra Viola e Francesco, anche se ci saranno complicazioni, ma non terze persone”. Poi, parlando del rapporto che intercorre con la collega, ha confessato: “Francesca è complessa come Viola, io sono misterioso come ...

Can Yaman , 34 anni, ha raccontato il rapporto instaurato con Francesca Chillemi , ironizzando anche su quanto accaduto fuori dalle scene: “ Francesca è complessa come Viola, mentre io sono introverso e misterioso come Demir, perciò quando entriamo nei personaggi questo aiuta”. E ancora: “Appena si ... Continua a leggere>>

Can Yaman e Francesca Chillemi a Verissimo hanno parlato delle nuove puntate di Viola come il mare 2. I due attori hanno raccontato anche qualcosa di quello che è successo sul set. Soprattutto Can ha accusato la Chillemi : “Lei è sempre al cellulare“. A quanto pare tra una scena e l’altra la ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Venerdì 3 maggio ripartirà la seconda stagione di “Viola come il mare” dopo il successo della prima stagione, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman che oggi sono stati ospiti nel salottino di “Verissimo” su Canale 5, dove hanno parlato del loro rapporto ... Continua a leggere>>

Francesca chillemi e Can yaman, flirt e battutine a Verissimo: cosa c'è dietro... - Francesca chillemi e Can yaman sono stati tra gli ospiti della puntata di oggi di “Verissimo” per presentare la seconda stagione di “Viola come il Mare”, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 3 ...

Continua a leggere>>

"Difficile trovare una donna bella come lei": Can yaman stuzzica Francesca chillemi. Il siparietto a Verissimo - In occasione della nuova stagione di Viola come il mare, Francesca chillemi e Can yaman sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda sabato 27 aprile 2024. Lei presente in ...

Continua a leggere>>

Can yaman a Verissimo fa arrossire Francesca chillemi: “Voglio un bambino da lei” - Canale 5 sta promuovendo la fiction Viola come il mare 2, in arrivo in chiaro il 3 maggio in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Mediaset. Oggi a Verissimo sono stati ospiti i due ...

Continua a leggere>>